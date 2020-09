I nuovi contagi covid in Puglia salgono a 143: tre le persone decedute, oltre 3500 i tamponi effettuati

Salgono a 143 i nuovi casi di coronavirus in Puglia. in base al bollettino epidemiologico dell'8 settembre. Un aumento notevole, dovuto in particolare al focolaio in un'azienda di Polignano, nel Barese. In tutto sono stati effettuati 3590 test con 74 positività nel Barese, 8 nel Brindisino, 10 nella Bat, 12 nel Foggiano, 3 nel Leccese e 33 in provincia di Taranto. Registrati anche un caso fuori regione e due di provenienza non nota.

Tre persone sono decedute, due delle quali in provincia di Bari e una nel Tarantino. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 331.919 test. In tutto 4154 sono i pazienti guariti mentre salgono a 1321 i casi attualmente positivi, di cui 170 ricoverati.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.042, così suddivisi: 2209 nella provincia di Bari., 487 nella Bat. 722 nella provincia di Brindisi,1452 nella provincia di Foggia, 704 nella provincia di Lecce. 415 nella provincia di Taranto, 50 attribuiti a residenti fuori regione e 3 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.9.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/sK6mA