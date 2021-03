Sale ancora la curva dei contagi Covid in Puglia: 1286 nuovi casi e tasso di positività al 12%

Prosegue la salita dei casi Covid in Puglia: secondo il bollettino del 9 marzo, fornito dalla Regione, vi sono stati 1286 nuovi positivi a fronte di 10.732 test effettuati. Il tasso di positività è all'11,98%, in crescita rispetto al 10,95% di martedì scorso. Nel dettaglio vi sono stati 524 nuovi positivi in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 67 nella Bat, 171 in provincia di Foggia, 147 in provincia di Lecce, 256 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 39 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 nella Bat, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.637.604 test.

Ad oggi sono 117.371 sono i pazienti guariti mentre 35.805 i casi attualmente positivi. Salgono ancora i ricoveri: oggi sono 1532 (+16)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 157.337 così suddivisi: 60.894 nella provincia di Bari, 16.314 nella Bat, 11.544 nella provincia di Brindisi, 30.873 nella provincia di Foggia, 13.557 nella provincia di Lecce, 23.333 nella provincia di Taranto, 614 attribuiti a residenti fuori regione, 208 per provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/tnwj9

(Foto Ansa)