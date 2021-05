In Puglia 810 nuovi casi Covid e 18 decessi, buone notizie dal bollettino: attualmente positivi e ricoveri in calo

In Puglia 810 nuovi casi di Covid, su un totale di 6226 test effettuati. È il risultato del bollettino Covid del 2 maggio, che vede 213 casi in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 66 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, oltre a 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati anche 18 decessi: 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 5 in provincia di Taranto. Buoni gli altri dati contenuti nel report: crescono i pazienti guariti (183.232), mentre calano gli attualmente positivi (47.637) e i ricoveri, oggi 1813, 11 meno di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 236.781 così suddivisi:

90.724 nella Provincia di Bari;

23.406 nella Provincia di Bat;

17.811 nella Provincia di Brindisi;

42.823 nella Provincia di Foggia;

23.675 nella Provincia di Lecce;

37.215 nella Provincia di Taranto;

762 attribuiti a residenti fuori regione;

365 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.