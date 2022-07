Covid, in Puglia 8559 nuovi casi e 3 decessi: in crescita attualmente positivi e ricoveri

Sono 8559 i nuovi casi Covid in Puglia (su 26.646 test effettuati), inseriti nel bollettino di mercoledì 6 luglio. Il tasso di positività è arrivato così al 32,12%, in netta crescita rispetto al 24% di una settimana fa. La maggioranza dei nuovi positivi è ancora nel Barese (2651), mentre sono 722 nella Bat, 920 nel Brindisino, 929 nel Foggiano, 2000 nel Leccese, 1164 nel Tarantino, 142 da fuori Regione e 31 in provincia in via di definizione. Sono stati anche registrati 3 decessi legati al virus.

Sono 69.564 gli attualmente positivi (in crescita rispetto ai 64.986 di ieri) e crescono anche i ricoveri: sono 414 in area non critica (+34) e 17 in terapia intensiva (-1). i guariti sono invece 1.170.304. A questo link è disponibile il bollettino.

I casi totali per provincia sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 408.611

Provincia di Bat: 110.466

Provincia di Brindisi: 116.602

Provincia di Foggia: 182.517

Provincia di Lecce: 249.853

Provincia di Taranto: 166.156

Residenti fuori regione: 10.258

Provincia in definizione: 4.052