A Gravina 26 nuovi casi Covid in un giorno, la preoccupazione del sindaco: "Situazione sempre più seria e delicata"

Ventisei nuovi contagi Covid in un solo giorno, 134 cittadini attualmente positivi, di cui 13 ricoverati. Una situazione, quella di Gravina, che lo stesso sindaco, Alesio Valente, in una diretta Fb definisce "sempre più serai e delicata". "C'è un vero e proprio boom di contagi, dovuto soprattutto a mio parere a nuclei familiari interi che si contagiano", ha spiegato il primo cittadino, parlando di "un dato a mio parere spaventoso, che ci dice che qualcosa non sta funzionando".

Il sindaco, oltre a rinnovare l'appello alla prudenza e al rispetto delle misure anticontagio, ha parlato anche della situazione dell'ospedale 'Perinei', in cui sarà allestito un nuovo reparto Covid: "Nessun allarme - ha detto il primo cittadino - gli altri reparti continueranno a funzionare e noi vigileremo affinché non si perda la funzinonalità generale dell'ospedale". Valente ha poi annunciato anche il prossimo allestimento, anche a Gravina, di un presidio per effettuare i tamponi Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.