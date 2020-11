Cinque insegnanti positivi al Covid: scuola dell'infanzia chiusa fino al 20 novembre a Castellana

Cinque contagi Covid tra gli insegnanti, e a Castellana Grotte chiudono due plessi della scuola dell'infanzia. La decisione è stata presa ieri dal sindaco Francesco De Ruvo, che ha prolungato fino al 20 novemnbre la chiusura della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo 'Angiulli - De Bellis'. La decisione, è spiegato in una nota sulla pagina Fb del Comune, è stata presa "a seguito della positività al Covid-19 di quattro docenti e della positività al test sierologico di un quinto insegnante. Rispetto alla precedente ordinanza la scuola dell’infanzia rimarrà chiusa nella sua interezza comprendendo entrambi i plessi siti in via Putignano nell’attesa di conoscere eventuali provvedimenti da parte dell’ASL territorialmente competente nel rispetto dei protocolli sanitari. La decisione di includere entrambi i plessi della scuola dell’infanzia è maturata a seguito dei probabili contatti del corpo docente dei due plessi".

Intanto nella cittadina i soggetti positivi al Covid salgono a 36, "un numero in aumento come nel resto dei comuni limitrofi".

