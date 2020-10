Stop agli sport di contatto con il nuovo Dpcm: a Bari chiudono campi da basket, calcetto e playground comunali

Dopo il Dpcm firmato ieri dal premier Conte per contrastare la risalita dei casi covid, nel quale c'è lo stop allo sport amatoriale di contatto, richiudono i campi da calcio, basket e i playground comunali. Le aree erano state riaperte dopo il lockdown della scorsa primavera e negli ultimi mesi erano diventati punto di aggregazione per i giovani e non solo, amanti dello sport e del tempo libero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli addetti della Multiservizi, in queste ore, stanno apponendo i lucchetti ai cancelli dei campi recintati, come nel caso del playground sotto il ponte Adriatico, mentre a breve saranno tolti anche i cerchioni con i canestri dai due campi del parco 2 Giugno, così come su tutti i campi liberi: "Siamo purtroppo costretti a prendere questa decisione - ha spiegato l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli -. Nelle prossime ore avremo dal ministro anche l'elenco degli sport di contatto soggetti a divieto. Lasciamo aperto tutto il resto, per ora, compreso lo Skatepark".