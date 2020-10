Consigliere comunale di Gravina positivo al Covid, sanificazione in Comune: "Serve responsabilità di tutti"

Un consigliere comunale di Gravina in Puglia, nel Barese, è risultato positivo al covid. Lo ha annunciato, su Facebook, il sindaco della città murgiana, Alesio Valente. I locali interessati sono stati già sanificati.

Nessuna interruzione, specifica il sindaco, delle attività degli uffici comunali, "come pure lezioni regolari in una scuola (essa pure sanificata in giornata) - rimarca Valente - dove si è registrato il caso di un altro studente contagiato. Andiamo avanti, ma siate responsabili: dipende tutto e solo da noi, da ognuno di noi" conclude il primo cittadino.