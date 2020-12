Focolaio Covid in una casa di riposo di Conversano: 47 persone contagiate tra anziani e operatori

E' di 47 contagiati il bilancio del focolaio Covid scoperto nella casa di riposo 'Vivere Insieme' di Conversano, nel Barese. In base ai test rapidi effettuati nelle ultime ore, risultano positivi 40 dei 60 anziani ospiti nonché 7 operatori sanitari su 15.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio: ""Attendiamo l'esito dei tamponi molecolari effettuati dalla Asl di Bari. Domani dovremmo avere comunicazioni ufficiali in merito allo screening. La situazione è monitorata e sono state poste in campo - aggiunge il primo cittadino seconmdo quanto riporta l'Ansa - tutte le forze necessarie a far fronte all'emergenza".