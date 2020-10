Mascherine obbligatorie all'aperto, maxi multe e limiti per feste: arriva il nuovo Dpcm anti coronavirus

Obbligo di mascherine anche all'aperto, stop al ballo anche "nei luoghi privati aperti al pubblico" ma nessuna chiusura anticipata (per ora) di bar e ristoranti: in queste ore arriverà il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con una stretta per fermare l'aumento dei contagi legati al coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore da domani e sarà valido fino al prossimo 17 novembre.

Attenzione particolare, dunque, per l'utilizzo della mascherina, uniformando le norme a livello nazionale. In Puglia, nei giorni scorsi, era stato stabilito l'obbligo davanti a scuole, fermate dei bus e nei luoghi dove non è possibile mantenere alcun distanziamento interpersonale. Per far rispettare le regole saranno previsti controlli rafforzati e multe salate, fino a 3mila euro per chi non indossa la mascherina.

Tra le altre norme contenute nel provvedimento anche una stretta agli assembramenti e alla movida, in particolare nel weekend, ma anche un limite di 200 persone per feste e cerimonie, nelle quali si dovranno osservare le precauzioni. Nessuna riduzione, al momento, sugli orari di apertura dei locali, tra cui bar, ristoranti, pzizerie e pasticcerie.

(Foto Ansa)