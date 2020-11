Emiliano fa il punto sull'epidemia covid: "In Puglia indice rt a 1,06. Da noi 15 giorni di ritardo per riapertura scuole"

"Il dato dell'Rt è 1.06, tra i più bassi d'Italia. Abbiamo un numero ancora elevato di terapie intensive disponibili in caso di bisogno": il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha fatto il punto della situazione epidemiologica covid ospite del programma Buongiorno, in onda su SkyTg24.

Il presidente della Giunta Regionale ha descritto lo stato dei contagi nel territorio: "La Puglia viaggia 15 giorni di ritardo sui picchi, perché ha aperto le scuole 15 giorni dopo. Dicono che saremmo la seconda regione più a rischio del Sud. Ma noi abbiamo ancora molti posti in terapia intensiva".

Emiliano ha quindi spiegato l'obiettivo dell'ospedale da realizzare alla Fiera del Levante di Bari, i cui lavori sono stati assegnati tramite bando: "Non avrà - dice - la funzione di supportare le terapie intensive che devono essere dispiegate entro la fine del mese secondo il nostro piano, servono soprattutto a consentire agli ospedali più importanti, che hanno dovuto sospendere le attività ordinarie, a riprenderle nei mesi che verranno, e quindi al trasferimento di tutti i pazienti di TI in strutture più grandi, che consentano a un minor numero di anestesisti di presidiare più pazienti. "Durante una pandemia se tu hai pochi anestesisti non riesci a distribuirli su tante terapie intensive" ha sottolineato Emiliano.

"Ad oggi - ha poi aggiunto il governatore, "abbiamo gli stessi decessi dell’Emilia Romagna, a parità di abitanti. Non ci sono differenze tra Nord e Sud. Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo difenderci. In tutta Italia i dati sono dieci o undici volte quelli di aprile".