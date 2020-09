Focolaio Covid a Polignano: individuati 121 casi, disposti altri 200 tamponi per lavoratori esterni all'azienda

121 casi finora complessivamente rilevati, di cui circa una settantina relativi a cittadini residenti a Polignano. E' questa, al momento, la situazione emersa dagli accertamenti relativi al focolaio sviluppatosi nell'azienda ortofrutticola 'Sop' di Polignano. A riportare i dati è l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, consulente della task force per l'emergenza Coronavirus della Regione Puglia.

Lopalco ricostruisce gli interventi messi in campo dalla Asl: in prima battuta sono stati effettuati 273 tamponi che hanno rilevato 108 positivi. Mentre, da mercoledì 9 settembre a venerdì 11 sono stati effettuati a Polignano, nell'area allestita dalla Protezione civile vicino allo stadio comunale, altri 338 tamponi che hanno diagnosticato altri 13 contagi. Nel frattempo, rende noto sempre l'epidemiologo, a seguito di un'ispezione all'interno dell'azienda, eseguita da Dipartimento di Prevenzione, "è stato disposto il prelievo con tampone da altri 200 dipendenti che appartengono al ciclo della raccolta alimentare, quindi esterni allo stabilimento". Inoltre da oggi, lunedì, dovrebbe essere attivato "un altro presidio sempre in zona stadio per raddoppiare le linee di prelievo di tamponi".

In mattinata, è fissato un vertice tra il presidente della Regione, Michele Emiliano, e il sindaco della cittadina, Domenico Vitto, per fare il punto sulla situazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)