Un caffè senza mascherina? Costa 400 euro: l'avviso anticovid in un bar di Gravina diventa virale

"Caffè senza mascherina: 0,90 + 400 euro. Caffè con mascherina: 0,90 euro": è la simpatica ma allo stesso tempo intelligente 'provocazione' di Gianfranco Colonna, titolare di un bar di Gravina in Puglia, nel Barese. La foto è stata rilanciata su Facebook dal sindaco della città murgiana, Alesio Valente, con un post su Facebook.

"È stata un'idea carina per far capire che si', la mascherina va indossata", ha spiegato all'agenzia Dire il primo cittadino e aggiunge: "Ieri ero in giro per la nostra citta' con gli agenti della polizia locale, controllavamo che tutti rispettassero le norme anti contagio e ci siamo imbattuti nel bar. La lavagna fa sorridere ma invita a fare la cosa piu' giusta: indossare la mascherina".

La situazione a Gravina merita attenzione, con15 nuovi contagiati nella giornata di ieri e 80 positivi totali: "Rispettiamo tutti le regole - conclude Valente- solo uniti vinceremo questa sfida".