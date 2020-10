Nuovo focolaio a Gravina di Puglia: 10 contagiati a un banchetto, alunno positivo al Covid e scuola chiusa

Il sindaco di Gravina di Puglia ha appena ordinato la chiusura della scuola media Montemurro per via della positività di uno studente di una classe: "Sarà chiusa per consentire le attività di sanificazione ma anche per dare la possibilità alla Asl di completare il tracciamento dei contatti stretti del bambino".

Ma la notizia principale è la positività di dieci persone che hanno preso parte ad un banchetto, riguardano quindi lo stesso focolaio.

I positivi all'infezione da Covid-19 Coronavirus a Gravina di Puglia salgono a 43, mentre i guariti restano quattro. "Finora non sono le scuole i luoghi di contagio, ma le feste private, gli assembramenti. Da questo punto di vista bisogna fare attenzione" l'appello sel sindaco Alesio Valente.