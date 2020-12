A Gravina i contagi Covid restano alti: il sindaco Valente chiude le scuole fino al 14 dicembre

Il sindaco di Gravina in Puglia, Alessio Valente, ha deciso di prorogare fino al prossimo 14 dicembre, la sospensione "delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole, incluse le paritarie". L'annuncio è arrivato attraverso i social a seguito della riunione del Centro Operativo Comunale.

"L'incidenza dei contagi è ancora troppo elevata e suggerisce prudenza" dice Valente. "Restano in vigore fino alla stessa data anche gli altri provvedimenti, come il divieto di stazionamento, la sospensione del mercato settimanale, la modifica degli orari di attivazione della Ztl e la sospensione del servizio dei parcheggi a pagamento", conclude il sindaco.