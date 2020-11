A Gravina 22 nuovi casi in 24 ore e una vittima, i contagiati salgono a 283

Ventidue nuovi casi in 24 ore e una vittima - la seconda - dalla ripresa di contagi. Anche a Gravina "l'epidemia galoppa": a fornire i dati più recenti è stato ieri, sabato 31 ottobre, il sindaco Alesio Valente in una diretta Fb. "Non vogliamo fare terrorismo psicologico - ha sottolineato il primo cittadino - ma questi dati sono anche l'occasione per appellarmi al vostro senso di responsabilità in un momento così difficile". Dall'inizio della seconda ondata, a Gravina si contano 283 contagiati.

A proposito del nuovo decesso, Valente ha sottolineato che "non era una persona in età avanzata", "per far capire a tutti che il Covid-19 non fa sconti a nessuno". Allo stesso tempo, ha aggiunto il primo cittadino, quando a morire contagiati da Covid sono soggetti anziani, "non si può dire che 'sarebbero morti lo stesso', sono frasi aberranti, vorrei che nessuno parlasse più in questi termini", ha detto Valente.