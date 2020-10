Il direttore aggiunto dell'Oms Guerra alla Fiera del Levante: "Covid stagionale? Sciocchezza. Mascherine necessarie"

"Chi diceva che il virus sarebbe stato stagionale, ovvero che avrebbe risposto al caldo o ad altre cose, ha detto una sciocchezza. Il virus risponde alla mobilità umana": lo ha dichiarato Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, intervernuto questa mattina in occasione del quarto Forum Mediterraneo Sanità in corso alla Fiera del Levante di Bari. lo riporta l'agenzia Dire

"Prima di liberarcene del tutto - spiega Guerra, protagonista della lectio magistralis 'Cosa abbiamo imparato dal Covid' - passerà molto tempo, probabilmente ci saranno anche mutazioni nel genoma virale, che in questo momento non ci sono, che lo renderanno meno virulento. L'interesse di questi patogeni - aggiunge - non è di uccidere, è di convivere. Ci possiamo aspettare un'evoluzione darwiniana in questo senso, ma - chiosa Guerra - passera' molto tempo, quindi e' indispensabile che gli strumenti della medicina, della ricerca, siano disponibili e siano accessibili a tutti quanto prima".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le nuove misure preventive che entreranno in vigore non alterano molto quello che era già previsto con il prolungamento e l'estensione dello stato di emergenza. Ovviamente le mascherine all'aperto - aggiunge Guerra - dal punto di vista medico scientifico sono ridondanti se non c'è un'aggregazione, ma dal punto di vista sociale credo che sia un messaggio molto forte, molto chiaro e - conclude - assolutamente necessario in questo momento".