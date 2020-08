Il laboratorio più grande per rintracciare il covid-19 in Puglia è al Di Venere: "Oltre 500 tamponi al giorno"

Sono più di 500, ogni giorno, da oltre un mese e mezzo, i tamponi eseguiti dal laboratorio Covid dell'Ospedale 'Di Venere' di Bari-Carbonara. Il team formato da 20 professionisti è coordinato dal dottor Edmondo Adorisio, direttore dell’Unità operativa di Patologia Clinica e dalla dottoressa Michela Iacobellis, responsabile del Servizio centralizzato di Citologia e Screening.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un lavoro h24 per scoprire i casi di covid reso possibile grazie ad apparecchiature sofisticate e risorse umane per trasformarlo nel Laboratorio che attualmente analizza in media il maggior numero di tamponi in tutta la Regione Puglia e che, dall’avvio dell’attività a marzo, ne ha processati 36.884. Il Laboratorio Covid del “Di Venere”, inizialmente in grado di analizzare appena 36 tamponi, ha accresciuto in maniera esponenziale il volume di attività sino a raggiungere e superare i 3-400 tamponi quotidiani e oggi stabilmente più di 500.