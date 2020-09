Altri 4 casi di coronavirus a Locorotondo, l'appello del sindaco ai cittadini: "Rispettate voi e gli altri"

Quattro nuovi positivi al covid sono stati registrati a Locorotondo, nel Barese. Salgono dunque a 13 i contagiati totali sul territorio comunale. A illustrare la situazione è il sindaco Antonio Bufano: "Due di essi risultano guariti, portando ad 11 il numero degli attuali positivi. Il dipartimento di prevenzione ha già provveduto a ricostruire la rete dei contatti dei nuovi casi accertati. In attesa di prova ed esito del tampone, ad oggi risultano sottoposti a isolamento fiduciario 27 cittadini".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le regole – prosegue il sindaco - sono sempre le stesse e non è ultroneo ribadirle ancora una volta: utilizzo della mascherina, igienizzazione costante delle mani e mantenimento della distanza interpersonale. Solo così garantiremo alla nostra città di affrontare quella che gli esperti definiscono 'seconda ondata'. Insieme al Coc (Centro Operativo Comunale) restiamo in costante contatto, con l’ausilio di medici di base e pediatri di libera scelta, per continuare a monitorare l’evoluzione con il dipartimento di prevezione. Mi fido dei locorotondesi: abbiate buon senso – conclude il primo cittadino – e rispetto per voi e per gli altri.”