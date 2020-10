Per Lopalco il covid in Puglia è "sotto controllo". Il sottosegretario Zampa a Bari: "Mascherine all'aperto? Vedremo"

"Per il momento i numeri in Puglia non sono particolarmente in salita. Siamo in una situazione abbastanza controllabile, abbiamo focolai anche importanti e siamo stati capaci di gestirli in questa fase. Dobbiamo fare appello alla cittadinanza per fare in modo che non aumentino". Ad affermarlo è l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, futuro assessore alla Sanità della Regione Puglia, il quale stamattina ha incontrato il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, nel corso di una visita all'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari. Lo riporta l'agenzia Dire.

Lopalco ha spiegato che "l' uso della mascherina può davvero abbassare il rischio di tanto. La mascherina serve dove ci sono persone vicine che parlano faccia a faccia. Indossare la mascherina per farsi una passeggiata in riva al mare non ha senso. Ci affidiamo al buon senso dei cittadini, speriamo con la sensibilizzazione non sia necessario fare ordinanze, multe e militari in giro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sull'argomento, però, il sottosegretario Zampa non esclude novità nei prossimi giorni a livello nazionale: "Si potrebbe decidere - ha spiegato - di usare le mascherine all'aperto di fronte alla ripresa di focolai. Ci si sta pensando da molte parti. Ieri abbiamo avuto un aumento secco di più di 500 casi e dobbiamo fare in modo che il sacrificio enorme che abbiamo fatto come Paese tutti insieme dia risultati permanenti. Se oggi l'Italia può vantare numeri così radicalmente diversi dal resto d'Europa è perché siamo stati molto rigorosi. Quindi di fronte a una ripresa molti sindaci e presidenti di Regione stanno andando in questa direzione. Il Governo valuta settimana per settimana e non è da escludere" ha concluso Zampa.