Covid a Bari, positivi sopra quota 3100: più di 4200 i cittadini in isolamento domiciliare

Sono 3191 i baresi attualmente positivi al Coronavirus in isolamento domiciliare. I dati, pubblicati oggi 23 novembre e aggiornati al 22 novembre, sono forniti dalla mappa riportata sul sito del Comune di Bari, elaborata sulla base delle informazioni fornite dalla Prefettura di Bari e dalla Regione Puglia. Complessivamente, sono 4229 i cittadini attualmente in isolamento, mentre - sempre secondo i numeri forniti dal Comune - sono complessivamente 8329 i baresi "impattati dall'isolamento", ovvero appartenenti a famiglie con almeno un cittadino in quarantena.

Nella mappa, in cui i vari quartieri sono raggruppati in base al codice di avviamento postale, viene indicato il numero di persone in isolamento per ciascuna zona, al netto - lo ricordiamo - dei ricoveri ospedalieri, non inclusi nei dati riportati.

L'attuale situazione dei contagi in città vede dunque in testa per numero di casi positivi i quartieri San Paolo, Stanic, San Girolamo, Marconi e Fesca, con 760 cittadini in isolamento. Seguono i quartieri della zona a sud della città (Japigia, Torre a Mare, San Giorgio) con 578 casi. Sono invece 516 i baresi in isolamento nella zona Picone-Poggiofranco; 439 al quartiere Libertà. Segue la zona Carrassi-San Pasquale con 378. A Bari vecchia sono invece riportati 281 soggetti in isolamento, 233 a Carbonara. Numeri più bassi per Palese (186), Ceglie-Loseto (171), Madonnella-Murat (157), Santo Spirito (151). Nella giornata di ieri, 22 novembre, sono stati complessivamente 31 i soggetti che sono entrati in isolamento, 44 invece quelli che lo hanno terminato.

Per quanto riguarda la suddivisione per fasce d'età, il numero maggiore di cittadini si concentra nella fascia 50-59 anni (18,6%) e 40-49 anni (15,4%).

La mappa completa sul sito del Comune di Bari