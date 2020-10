Risalgono i contagi covid, la Puglia verso l'obbligo di mascherine all'aperto. La Regione: "Decisione a breve"

"Stiamo valutando l'obbligo della mascherina sulla base della relazione prodotta ieri sera dai nostri epidemiologi rispetto all'andamento dei casi dell'ultima settimana: numero di casi, ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, diffusione dei casi sul territorio ecc.. E' il bollettino settimanale dei bollettini giornalieri". Lo ha affermato all'AdnKronos Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia sulla possibilità di prendere alcune misure per fermare l'aumento dei contagi di covid19, in crescita nelle ultime settimane.

"Il tema mascherine in tutta la Regione come nel Lazio deriva dal fatto che ci sono focolai sparsi su tutto il territorio. I vari focolai sono riportati nella relazione che adesso leggiamo - aggiunge - e nel corso della giornata vediamo di determinarci".