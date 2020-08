Discoteche chiuse ma balli autorizzati in matrimoni, comunioni ed eventi privati: dal Ministero la conferma

Balli 'autorizzati' per eventi privati come matrimoni, cresime, comunioni e cerimonie simili, esclusi dall'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che, fino al 7 settembre, ha chiuso discoteche e sale da ballo per l'emergenza covid.

Ad affermarlo è Assoeventi che ha ricevuto una risposta dal Ministero della Salute dopo aver chiesto chiarimenti. Il Ministero afferma che "L'ordinanza non disciplina le manifestazioni di carattere privato che sono destinate a soggetti determinati e scelti sulla base di legami personali, di amicizia o parentela, manifestazioni per le quali non essendo consentito l’accesso indiscriminato del pubblico non valgono le restrizioni previste nella medesima ordinanza". Il provvedimento non si applica, dunque, a quegli eventi, ovviamente, confermando il rispetto delle norme anticontagio.