Due casi Covid tra il personale, a Modugno scuola chiusa per sanificazione. Insegnante positivo a Bitonto, tre classi in isolamento

Resterà chiuso per sanificazione, nella sola giornata di oggi, il plesso scolastico 'De Amicis' a Modugno. L'ordinanza è stata emanata dal sindaco Nicola Bonasia, che ne ha dato notizia su Facebook: a far scattare la misura, l'accertamento di due casi di positività al Covid-19 tra il personale scolastico. Gli ambienti, che ospitano classi primarie e della scuola materna, saranno sanificati e le attività didattiche riprenderanno regolarmente giovedì 22 ottobre. "Tutte le misure di controllo e prevenzione sono state concordate con la dirigente scolastica e con la referente Covid Asl Bari. Posso garantirvi che la situazione è sotto controllo e non vi è alcun rischio", ha assicurato il primo cittadino.

Un caso Covid ha riguardato anche una scuola di Bitonto, dove a risultare positivo è stato un insegnante, come spiegato su Fb dal sindaco Michele Abbaticchio: "A seguito di esame positivo al Covid di un docente del plesso scolastico "De Amicis" della Scuola Fornelli, gia' Maria Grazia Murgolo, ho predisposto la chiusura delle tre sezioni D,E ed F della scuola dell'infanzia per i prossimi due giorni al fine di consentire le operazioni di disinfestazione e pulizia a cura dei collaboratori del dirigente scolastico. L'esame è arrivato in giornata odierna e l'insegnante è a casa. L'autorità sanitaria sta rintracciando i contatti diretti dell'insegnante per sottoporli a tampone, previo isolamento fiduciario. Vi terrò aggiornati su tutto, ovviamente, invitandovi a mantenere la calma. Come molti sapranno, anche mio figlio frequenta quel plesso e comunque resto confidente sulla operatività di tutti gli attori in causa per mettere tutto in sicurezza. Sapevamo che sarebbe stata dura con la ripresa delle scuole, ma è nostro compito trasmettere serenità ai nostri cari salvaguardando distanze e mascherina".