A Monopoli tornano a salire i casi Covid, tra i positivi anche sei bambini. Il sindaco: "Mai abbassare la guardia, nostri comportamenti decisivi"

Ci sono anche sei bambini di età inferiore ai dieci anni tra i 152 attualmente positivi al Covid a Monopoli. A fornire i dati è, attraverso il consueto aggiornamento Fb, il sindaco Angelo Annese: "L’età media dei contagiati è di 51 anni - spiega il primo cittadino - In totale ci sono stati, dall’inizio della pandemia ad oggi, 32 decessi di cittadini monopolitani per Covid".

Il sindaco evidenzia anche che nell'ultima settimana si è registrato "un nuovo aumento dei casi, anche importante", ribadendo il suo invito ai cittadini: "Non dobbiamo mai abbassare la guardia". "L’arrivo del vaccino - commenta Annese - può rappresentare l’inizio della fine di questa terribile esperienza ma il nostro comportamento in questi giorni e in queste settimana sarà decisivo. Facciamoci guidare sempre dal buon senso perché in ballo c’è la nostra salute ma soprattutto quella dei nostri cari".