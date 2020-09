Coronavirus a Monopoli, positivo dipendente del Comune: uffici chiusi per sanificazione

Un dipendente del Comune di Monopoli è risultato positivo al Coronavirus, facendo così scattare la chiusura per sanificazione degli uffici comunali. Ad annunciarlo è su Fb il sindaco della cittadina, Angelo Annese: "Vi chiedo scusa se alcuni servizi comunali in questi giorni potrebbero non essere garantiti. Vi tengo aggiornati", scrive il primo cittadino. La Asl, riferisce il sindaco, ha già avviato le indagini epidemiologiche del caso ed è al lavoro per rintracciare i contatti stretti.



