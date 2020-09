Salgono a 12 i contagiati covid a Monopoli: otto nuovi casi, tra loro anche una bambina

Otto casi registrati nelle ultime 24 ore con il totale di positivi salito a 12: è la situazione covid a Monopoli, in base all'ultimo aggiornamento effettuato dal sindaco Angelo Annese,. In particolare, spiega il primo cittadino, "due sono congiunti di un paziente già positivo, uno è un signore rientrato da fuori regione per motivi di lavoro" e vi sono anche "una signora è risultata positiva a seguito di tampone effettuato per accedere alle cure mediche, una coppia già in isolamento è risultata positiva, una bambina affetta da febbre e la sua mamma, sottoposte a tampone, sono risultate positive".

Annese si appella alla cittadinanza per evitare conseguenze epidemiologiche peggiori: "Vi chiedo soltanto di rispettare le 3 semplici regole: utilizzare ogni volta che è necessario la mascherina, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento. Senza allarmismo, cerchiamo di essere responsabili. Adesso, dopo mesi di pandemia, ciò che è chiaro sono le regole per prevenire il contagio".