Altri 7 casi di covid nella rsa 'Regina Pacis' di Monopoli, il sindaco: "Ulteriori tamponi in corso"

Altri 7 casi di covid sono stati registrato nella Rsa 'Regina Pacis' di Monopoli, nel Barese. La notizia, fornita dal sindaco Angelo Annese, arriva dopo la scoperta dei primi due casi riguardanti anziani ospiti della struttura, che comprende una sessantina di pensionati e una trentina di operatori.

"Mi hanno informato che - dice Annese - sono stati eseguiti tempestivamente i tamponi rapidi e dalle prime risultanze, oltre ad alcuni ospiti, sono risultati positivi 7 operatori. Domani (oggi, ndr) saranno eseguiti i tamponi molecolari per confermare i dati".

Annese ha anche aggiornato la cittadinanza sulla situazione dei tamponi antigenici: " Sono in continuo contatto con Asl e medici di medicina generale. Vi confermo che come amministrazione comunale, attraverso la Protezione Civile, ho messo a disposizione un punto mobile dove poterli effettuare. La settimana prossima si lavorerà per organizzare il servizio" ha concluso Annese.