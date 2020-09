Contagi nell'azienda di Polignano, la preoccupazione del sindaco di Monopoli: "Dall'Asl ancora nessun dato sulla nostra città"

"La vicenda dei numerosi casi di lavoratori positivi dell’azienda di Polignano a mare suscita in tutti noi notevoli preoccupazioni. Prima di tutto voglio esprimere piena solidarietà all’intera comunità di Polignano a Mare. Sono da ore ormai in attesa di notizie ufficiali dalla Asl che non arrivano. Ho ripetutamente sollecitato risposte ma nulla": è quanto afferma il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, intervenuto sul caso dei 78 lavoratori dell'azienda ortofrutticola Sup risultati positivi al covid.

Annese chiede chiarezza da parte dell'Asl che in queste ore sta conducendo ulteriori test su lavoratori e persone venute a contatto con i contagiati negli ultimi giorni: " Soltanto dopo che avrò dati certi potrò dirvi se e quanti tra i lavoratori sono cittadini monopolitani e potrò darvi aggiornamenti sugli altri casi ancora ufficiosi e non ufficiali" afferma rivolgendosi ai cittadini monopolitani, nel frattempo continuiamo con le note misure utili a evitare il contagio" conclude Annese.