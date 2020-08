Sei turisti del Lussemburgo in vacanza a Monopoli positivi al covid: il test prima di partire per la Puglia

Sono risultati positivi al covid-19 sei turisti del Lussemburgo, giunti a Monopoli per le vacanze d'estate. La notizia è riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno che specifica come il gruppo abbia effettuato in tampone nel proprio Paese di residenza.

Giunti in Puglia, hanno saputo di essere positivi: per questa ragione, i 6 casi non rientreranno nelle statistiche regionali. Il gruppo di vacanzieri, sotto assistenza della Regione e delle Asl locali, ha così raggiunto un'abitazione di San Nicandro Garganico, nel Foggiano, dove osserverà la quarantena. I sei sarebbero asintomatici e in buone condizioni.