Marito e moglie affetti da covid morti a distanza di 4 giorni, Bitonto in lutto. Contagiata anche la figlia

Moglie e morti a distanza di 4 giorni l'uno dall'altra, dopo essere stati contagiati dal covid-19: è quanto accaduto a una coppia di Bitonto, ricoverata in terapia intensiva a Bari dopo che le condizioni dei due coniugi erano peggiorate.

La prima, a perdere la vita, spiega l'Ansa, è stata la donna, 63 anni e senza patologie pregresse. Quattro giorni dopo è toccato al marito. La coppia lascia tre figli, tutti sposati. Una di loro sarebbe stata contagiata per aiutare i genitori ad accompagnarli in ospedale poichè, secondo quanto ha appreso l'Ansa, i soccorsi avrebbero tardato.

Particolarmente colpita la cittadinanza bitontina: "Una vicenda che ci ha sconvolto, ha colpito la nostra comunità", ha dichiarato il sindaco Michele Abbaticchio,contattato dall'agenzia di stampa. "Impossibile non piangere questi nostri due concittadini - conclude - volati via entrambi per Covid in questa terribile seconda ondata".