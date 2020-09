Il Coronavirus fa ancora paura nella provincia: un decesso a Polignano, crescono i contagi a Noicattaro

Sono 20 i cittadini di Noicattaro positivi al Coronavirus: a fornire un dato aggiornato è stato in serata il sindaco del comune barese, Raimondo Innamorato. "Il quadro epidemiologico locale, comunicato nella giornata di ieri, subisce un incremento a causa di cinque contatti diretti di un soggetto refertato come positivo qualche giorno fa - scrive sui social - Trattasi quindi di contagi avvenuti in 'ambiente familiare', cosa che si sta verificando, molto spesso, in tutta la Regione.

Arriva però una buona notizia, sempre attraverso il primo cittadino: "Per fortuna, è guarito un altro concittadino posto in isolamento ormai settimane fa". "Come poi volte precisato, gli ambienti che possono sembrare "sicuri" purtroppo non lo sono. Chi è esposto al pubblico o chi è costretto ad essere a contatto con tanta gente deve essere molto piu accorto, specie se convive con soggetti "fragili" o affetti da patologie. In detti casi ritengo sia opportuno isolarsi preventivamente per preservare la famiglia e gli affetti" assicura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un decesso a Polignano per il virus

Notizie non positive relative al Coronavirus arrivano invece da Polignano, teatro di un focolaio nato nelle scorse settimane in un'azienda. Nelle ultime ore c'è stato infatti un decesso legato al virus, come annuncia il sindaco Domenico Vitto, ovvero il 52enne Mario Martinelli: "Era arrivato in ospedale in condizioni serie e i sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvarlo - aggiunge - Ci ha lasciato oggi per colpa del Covid-19. Proprio quando cominciavano ad arrivare le prime notizie di negativizzati (tra i 101 positivi) e la speranza cominciava a farsi largo, è arrivata questa triste notizia. Alla adorata moglie e a tutti i suoi cari va il nostro abbraccio". Potrebbe quindi trattarsi di uno dei due decessi legati al virus citati nel bollettino odierno.