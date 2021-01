Positivo al Covid agente della Polizia Locale di Noicattaro: chiuso il Comando. Il sindaco: "Troppi nuovi casi"

Il Comando della Polizia Locale di Noicattaro, nel Barese, è stato chiuso a seguito della positività al Covid di un agente. I colleghi del vigile saranno sottoposti a tampone, come conferma il sindaco Raimondo Innamorato: Gli agenti al momento si trovano in "isolamento volontario e precauzionale".

In città, spiega il sindaco su Facebook, "abbiamo registrato 18 nuovi casi, tutti provenienti da contesti di famiglia. Non intendo tediarvi, ma consentitemi di essere amareggiato perché ho il terrore che l'incremento odierno diventi un 'trend’. A giudicare dalle foto delle tavolate che mostrate in rete con orgoglio, ipotizzo scenari davvero critici, gli stessi che ci hanno messo in ginocchio giorni fa".