Covid, otto nuovi positivi nel Barese: la metà dei casi collegata a rientri dall'estero

Oggi, domenica 16 agosto, in Puglia si sono registrati 15 nuovi casi Covid. In testa, per numero di nuovi positivi accertati oggi, la provincia di Bari con otto casi. Tra questi, ci sono tre cittadini collegati a un rientro dalla Grecia, e un nuovo positivo di rientro dallo stesso Paese accertato.

A spiegare l'origine dei casi odierni è il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce: "Gli 8 casi rilevati oggi nel territorio della ASL Bari riguardano 3 cittadini collegati a un rientro dalla Grecia, 1 caso di contatto domiciliare, 1 caso sintomatico, 1 caso di rientro dalla Grecia, 2 casi in provincia. Tutti gli approfondimenti necessari sono in corso per la successiva sorveglianza epidemiologica".