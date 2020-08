Sei vacanzieri baresi di rientro da Malta positivi al Covid. La Asl: "Chi proviene da estero o altre regioni può chiedere tampone"

Sei turisti baresi di rientro dall'estero e cinque familiari della partoriente ricoverata nei giorni scorsi al Di Venere. Sono questi gli undici contagi registrati in provincia di Bari, segnalati oggi dal bollettino epidemiologico regionale. A spiegarlo, in una nota, è il direttore della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce.

"Abbiamo registrato 11 casi di positività al virus, di cui 6 vacanzieri baresi di rientro da Malta e 5 contatti stretti in ambito familiare della donna in gravidanza arrivata al Di Venere. Il nostro Dipartimento di prevenzione - spiega Sanguedolce - è impegnato in queste ore nelle procedure di sorveglianza epidemiologica, con il tracciamento e l’isolamento dei contatti stretti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dg della Asl barese ricorda poi la possibilità, prevista per chi arriva in Puglia dall'estero o da fuori regione, di sottoporsi volontariamente al tampone. "C’è la possibilità di eseguire il tampone su base volontaria nelle sedi individuate dalla ASL Bari: ambulatorio ex Cto, tenda ospedale Di Venere, e ambulatori drive in clinics a Noicattaro, Altamura, Giovinazzo e Alberobello. Il tampone può essere effettuato solo su prenotazione: chiamando il numero verde 800055955 o attraverso l’autosegnalazione sul sito della Regione Puglia al link https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus. Le richieste vengono smistate all’ambulatorio più vicino alla residenza di chi intende sottoporsi al test".