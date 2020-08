Nuovi casi di Covid nel Barese, i sindaci ai cittadini: "Prudenza, rispettate le regole anti contagio"

Nella giornata di ieri, mercoledì 5 agosto, la Puglia ha registrato un'impennata di nuovi casi da Covid-19: 23 quelli rilevati in un giorno, sebbene legati, come spiegato dai direttori Asl delle province coinvolte, a focolai già individuati e monitorati, o a cittadini stranieri e turisti provenienti da fuori regione. I nuovi casi positivi degli ultimi giorni hanno riguardato anche la provincia di Bari. A Modugno e Altamura, i rispettivi sindaci, tramite Fb, hanno informato i cittadini dei nuovi casi presenti, rilanciando allo stesso tempo gli inviti alla prudenza e al rispetto delle norme anti-Covid.

Modugno: "Tre nuovi positivi e cinque persone in isolamento"

"Da informazioni che la Vice Sindaco Francesca Benedetto ha assunto presso gli organi competenti e i medici del territorio - scrive su Fb il sindaco di Modugno, Nicola Magrone, i cittadini residenti a Modugno attualmente positivi sono tre. Altre cinque persone sono in isolamento fiduciario. I soggetti contagiati, da informazioni assunte dai loro medici, sono in buone condizioni di salute; uno di loro è in ospedale, gli altri a casa. La presenza di contagiati a Modugno è soprattutto da mettere in relazione con alcuni rientri da zone a definite ‘a rischio’ dagli organi competenti. Le cause del contagio, con riferimento ai soggetti in questione, non sono tra loro correlate". Quindi Magrone ha rinnovato il suo appello ai cittadini: "Come sappiamo bene, il virus non ha mai smesso di circolare, e certamente ora pare riprendere un po’ troppo ‘piede’ nei nostri territori. Si invitano, pertanto, i cittadini a rispettare scrupolosamente le misure di distanziamento sociale, a indossare la mascherina, soprattutto nei luoghi affollati e a lavare e a igienizzare spesso le mani. Restiamo prudenti e attenti! La salute di tutti dipende dai comportamenti di ciascuno di noi".

Due nuovi casi ad Altamura: "Ricostruita la rete dei contatti, tutti negativi"

"Due persone sono risultate positive al Coronavirus - informa su Fb la sindaca di Altamura, Rosa Melodia - Attualmente sono in isolamento fiduciario in buone condizioni. È stata già ricostruita ed esaminata la rete dei contatti i cui tamponi risultano negativi. Vi terrò aggiornati. Raccomando comunque a tutte ed a tutti di essere prudenti e di rispettare le regole".

Castellana: continuano accertamenti sui contatti dopo due casi positivi

Notizie giungono anche dal Comune di Castellana, dove sono in corso gli accertamenti in seguito a due casi positivi rilevati nei giorni scorsi. "Proseguono - si legge sullla pagina Fb del Comune - le indagini sui contatti stretti della coppia risultata positiva al Covid-19 residente a Castellana Grotte e che da tempo domicilia in una contrada della vicina città di Monopoli. Al momento dai primi test svolti dal dipartimento di prevenzione dell’ASL Bari non risultano altri casi di positività nel territorio. Uno dei due figli della coppia, dipendente di una pizzeria di Castellana Grotte da cui era assente da oltre quindici giorni, è risultato negativo al tampone. Il Sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo sta monitorando costantemente la situazione. Nel frattempo prosegue il lavoro dell’ASL Bari, che dopo aver effettuato il tracciamento dei contatti stretti della coppia, si sta occupando di effettuare la sorveglianza attiva per chi si trova in isolamento domiciliare e l’attività di accertamento di eventuali nuovi casi. In caso di necessità cittadini possono contattare il COC e la Polizia Locale al numero 080/4965014 per ragioni legate alla pubblica sicurezza e per l’accesso ai servizi offerti dal Centro Operativo Comunale della Protezione Civile nei confronti della cittadinanza".