Un nuovo caso di coronavirus a Triggiano, il sindaco: "Prestiamo massima attenzione"

Uno dei nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Puglia è stato scoperto a Triggiano, centro alle porte di Bari. A darne notizia è il sindaco, Antonio Donatelli, con un post su facebook: "Vi informo che purtroppo ci è stato ufficialmente segnalato un nuovo caso di Covid-19 nel nostro paese. Il nostro concittadino - scrive - è al momento in isolamento fiduciario e verte in buone condizioni di salute".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"E’ stato immediatamente attivato - aggiunge - , da parte del servizio sanitario, il protocollo di isolamento fiduciario del nucleo familiare e la ricostruzione dei contatti e delle frequentazioni del soggetto risultato positivo. È molto importante continuare a rispettare le norme di distanziamento e soprattutto utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale: Prestiamo massima attenzione. Non dimentichiamo quello che abbiamo vissuto, perché la memoria è il più importante dispositivo di sicurezza di cui disponiamo" conclude Donatelli.