Coronavirus nel Barese, a Polignano sono 101 i casi collegati al focolaio in azienda. Vitto: "Nessuna criticità ai seggi"

Sono 101, a Polignano, i cittadini attualmente positivi al Covid-19. A comunicarlo, trammite Fb, è il sindaco Domenico Vitto, facendo il punto sulla base dei dati comunicati dalla Prefettura, mentre si è "in attesa di conoscere l'esito dei tamponi effettuati ieri (sabato, ndr) sui positivi". "Tutti i casi - aggiunge Vitto - riguardano dipendenti dell'azienda al centro del focolaio o contatti stretti", riferendosi al focolaio scoperto a inizio settembre in una azienda ortofrutticola della zona.

Il sindaco annuncia inoltre di aver deciso "di prorogare l'ordinanza fino a giovedì, considerata la fase delicata che stiamo affrontando". Il provvedimento prevede anche la sanificazione delle strade del paese. "Per quanto riguarda la situazione ai seggi elettorali, tutto si sta svolgendo in tranquillita', nel massimo rispetto della normativa anti-Covid e non si segnalano criticita' - conclude -. Invito ancora una volta tutti al rispetto delle regole anti contagio, regole di buonsenso che possono fare la differenza".