Focolaio coronavirus a Polignano, proseguono i tamponi. Il sindaco "Tra i residenti 41 contagiati. Non uscite di casa senza risultato del test"

Sono 41 i residenti di Polignano positivi al covid i cui casi sono riconducibili al focolaio dell'azienda ortofrutticola Sop, scoperto nei giorni scorsi. A comunicarlo è il sindaco della cittadina barese, Domenico Vitto, nel consueto punto giornaliero sulla situazione.

"Su 39 campioni effettuati avantieri mattina (mercoledì, ndr) sono emersi 3 positivi. Su 89 tamponi effettuati tra avantieri pomeriggio e ieri mattina non ci sono casi di positività. Siamo in attesa di conoscere i risultati dei tamponi effettuati ieri pomeriggio. Al momento, i casi di residenti positivi riconducibili al focolaio dell'azienda sono 41".

"Rinnovo l'invito - aggiunge Vitto - a non uscire per chi è in attesa di conoscere l'esito del tampone. A tutti i polignanesi chiedo di comportarsi con prudenza. Ringrazio tutti gli operatori che stanno dimostrando grande professionalità e abnegazione. Grazie anche ai dirigenti e tecnici della Asl che hanno permesso di effettuare un gran numero di tamponi in poco tempo, garantendo un'impeccabile attività di tracciamento dei contatti".