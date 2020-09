Test covid a tappeto a Polignano dopo focolaio in azienda ortofrutticola: decine di auto in coda per i tamponi

Numerose auto in coda, a Polignano, per i test 'drive-in' covid a coloro che è entrato in contatto con i 78 dipendenti dell'azienda ortofrutticola Sop risultati positivi al virus. Decine di veicoli stanno raggiungendo, dalle 8 di questa mattina, l'area allestita dalla Protezione Civile per effettuare i tamponi. I test sono effettuati dai medici del dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Bari i quali utilizzano i dispositivi di protezione individuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I risultati saranno disponibili nelle prossime 24 ore. oggi, invece, sono attesi quelli riguardanti un altro centinaio di dipendenti della Sop. Tra i casi accertati, vi sono anche quelli probabilmente riguardanti braccianti agricoli tarantini che hanno raggiunto il luogo di lavoro utilizzando uno stesso veicolo: tra loro anche 9 contagi a Grottaglie e 7 a San Marzano di San Giuseppe.