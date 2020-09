Il direttore generale delle Fal Matteo Colamussi positivo al covid: "Sto bene, sono asintomatico"

Il direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi, è risultato positivo al coronavirus. A darne notizia è lo stesso dirigente delle Fal in una nota: “Nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 24, ndr) mi sono sottoposto a tampone volontario per il rilevamento del virus Covid-19. Purtroppo ha dato esito positivo, pur essendo io completamente asintomatico. Di tanto ho informato l’Azienda di cui sono Direttore Generale. Le strutture aziendali competenti stanno provvedendo ad attivare tutte le procedure previste per la tutela della salute dei dipendenti e la mitigazione del rischio da contagio. Ovviamente osserverò rigidamente le misure di quarantena finché non sarà accertata la mia negatività”. conclude Colamussi

