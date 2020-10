Un caso di covid alla scuola media Michelangelo, positivo un alunno: classe in quarantena

Un alunno della Scuola Media 'Michelangelo' di Bari è risultato positivo al coronavirus. La notizia è riportata dall'agenzia Dire. L'Asl del capoluogo pugliese ha quindi disposto, tramite il Dipartimento di Prevenzione, "l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni a partire dall'ultimo contatto, per tutti gli alunni della stessa classe che rientrano nell'elenco dei contatti stretti"

Il messaggio è contenuto in una comunicazione inviata dalla scuola alle famiglie: "Dall'indagine epidemiologica effettuata è emerso che la distanza tra l'alunno e i docenti superava i due metri - prosegue - il dipartimento di Prevenzione non ha ravvisato la necessità di disporre l'isolamento per i docenti che hanno insegnato nella classe".

Nelle prossime ore saranno effettuati tamponi di controllo su tutti i compagni di classe. La zona del plesso scolastico interessata sarà sanificata e i "ragazzi potranno seguire regolarmente le attività didattiche a distanza d'intesa con i loro docenti"