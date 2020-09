Coronavirus nel Barese: tre nuovi casi ad Altamura. Dipendenti positivi: chiusi uffici comunali a Mola e Polignano

La provincia di Bari continua ad essere la più colpita per numero di nuovi positivi al Coronavirus. Nella giornata di ieri, lunedì 7 settembre, sono stati 22 i casi riportati dal Bollettino epidemiologico regionale.

In serata, la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, ha comunicato che nella cittadina murgiana i positivi sono saliti a 40, con tre nuovi casi accertati. Nel consueto aggiornamento via social, Melodia ha ricordato che "sono state confermate dal Governo (per il periodo 7 - 30 settembre) e restano valide le misure sul rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento, e l'obbligo di indossare, dalle ore 18 alle ore 6, la mascherina "negli spazi all'aperto (piazze, slarghi, vie, lungomari) dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale".

Tre nuovi casi Covid sono stati confermati anche dal sindaco di Mola, Giuseppe Colonna: ai due già noti, ha spiegato il primo cittadino su Fb, si è aggiunta "una nostra giovane concittadina che risulta essere in isolamento e sotto sorveglianza. Come da protocollo sono state attivate le procedure di ricorstruzione dei contatti". "Devo anche comunicarvi che - ha aggiunto Colonna - seppur non vi è ancora comunicazione ufficiale, ho ricevuto da poco notizia della positività di un dipendente della società Municipia Spa, concessionaria del servizio Tributi del nostro Comune di Mola di Bari". Una comunicazione seguita dall'annuncio, sulla pagina Fb ufficiale del Comune di Mola, della chiusura per sanificazione degli uffici comunali: "Avvertiamo la cittadinanza - si legge - che gli Uffici Comunali rimarranno chiusi per la giornata di Martedi 8 Settembre 2020 per operazioni di sanificazione. Gli Uffici possono essere contattati a mezzo PEC all’indirizzo: comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it. Il Comando di Polizia Locale è contattabile per i servizi di Protezione civile e di Pronto Intervento ai seguenti recapiti telefonici 3491486025 - 3470747632".

Situazione simile a Polignano, dove in seguito a un nuovo caso "collegato al Comune", il sindaco Domenico Vitto ha disposto la chiusura per sanificazione degli uffici, mentre tutti i dipendenti vengono sottoposti a test sierologico.

Nella giornata di lunedì, invece, la chiusura per sanificazione è scattata nel Comando della Polizia locale, dopo che un vigile ha presentato sintomi riconducibili al Covid. "In attesa degli esiti del tampone, naturalmente - ha spiegato su Fb il sindaco Abbaticchio - è in isolamento domiciliare unitamente a tutti i colleghi di pattuglia degli ultimi giorni". "Le pattuglie restano, in numero ovviamente ridotto, in servizio con telefono dedicato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.