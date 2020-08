Sette nuovi positivi al Covid nel Barese: uno ricoverato in ospedale. Cinque i casi legati a rientri da Malta e Grecia

C'è anche un paziente per cui si è reso necessario il ricovero tra i sette nuovi positivi al Covid-19 segnalati oggi, sabato 15 agosto, in provincia di Bari. A spiegarlo è in una nota il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, tracciando il quadro dei nuovi contagi accertati sul territorio.

“Nelle ultime 24 ore - spiega Sanguedolce - il nostro Dipartimento di prevenzione ha individuato 7 nuove positività al Covid19. Si tratta di 4 rientri dalla Grecia e uno da Malta. Per due casi, invece, sono in corso approfondimenti. Per uno dei nuovi positivi si è reso necessario il ricovero ospedaliero”.

(foto Ansa)