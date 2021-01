Coronavirus: in provincia di Bari un terzo dei contagiati della Puglia e la metà dei decessi

Il bollettino epidemiologico di sabato 30 gennaio 2021 in Puglia. I morti e i contagi in provincia di Bari e nelle province di Foggia, Lecce, Brindisi, Bat e Taranto

871 casi positivi su 9690 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi 30 gennaio 2021: di questi poco più di un terzo, 342 in tutto, in provincia di Bari, 53 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 45 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 251 in provincia di Taranto, cinque residenti fuori regione, due casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 29 decessi: quattordini in provincia di Bari, quattro nella Bat, uno nel Brindisino, tre in Capitanata e sette in provincia di Taranto. Salgono a 3179 dall'inizio dell'emergenza ad oggi

I guariti salgono a 66.502, mentre gli attualmente positivi sono 52.157. I pazienti Covid ricoverati sono 1552. Sul totale dei casi positivi Covid in Puglia di 121.838, in undici mesi 46.412 sono stati registrati in provincia di Bari;