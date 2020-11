Record di positivi in un giorno in Puglia (1245) con quasi 9mila test, 25 decessi. Lopalco: "Dati baresi alti per riconteggio"

Tornano in rialzo i nuovi casi di covid in Puglia, secondo il bollettino regionale del 10 novembre: registrato il valore record di 1245 positivi, su un numero di test altrettanto da primato regionale, 8825. Il dato, decisamente cospicuo, di nuovi contagi, è spiegato dall'assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco, con riferimento in particolare al Barese, dove risultano 579 positivi in più: "L’elevato numero di casi registrati oggi nella provincia di Bari è legato ad un recupero di informazioni da parte del laboratorio del Policlinico, riferite a prelievi analizzati negli ultimi cinque giorni” afferma l'epidemiologo.

Per quanto riguarda le altre positività vi sono 79 nuovi casi in provincia di Brindisi, 62 nella Bat, 318 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 131 in provincia di Taranto e 17 casi di residenti fuori regione.

Nuovamente alto il numero dei decessi, ben 25: di questi tre in provincia di Bari, 17 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto, 2 riguardanti residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 614.181 test. Ad oggi 7.921 sono i pazienti guariti mentre 18.886 sono i casi attualmente positivi, di cui 1160 in ospedale (ieri erano 1087). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 27.676, così suddivisi: 10.961 nella provincia di Bari, 3.001 nella Bat, 1.984 nella provincia di Brindisi, 6.706 nella provincia di Foggia, 2.012 nella provincia di Lecce, 2.810 nella provincia di Taranto, 202 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10 11.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/aIN4q