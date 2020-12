In Puglia 745 nuovi positivi Covid su oltre 7mila tamponi. Stabili i pazienti ricoverati in ospedale

Calano i tamponi ma anche i casi Covid in Puglia: secondo il bollettino epidemiologico regionale del 20 dicembre 2020 vi sono stati, nelle ultime 24 ore, 791 casi positivi su 7495 test effettuati. In particolare si segnalano 414 nuovi positivi in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 82 nella Bat, 41 in provincia di Foggia, 88 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi: 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 959.266 test e 24.548 sono i pazienti guariti. Ad oggi 53.872 sono i casi attualmente positivi con 1605 ricoverati, i leggerissimo calo rispetto ai 1609 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 80.599, così suddivisi: 31.090 nella provincia di Bari, 9.352 nella Bat, 5.925 nella provincia di Brindisi, 17.644 nella provincia di Foggia, 6.348 nella provincia di Lecce, 9.699 nella provincia di Taranto, 466 attribuiti a residenti fuori regione, 75 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 20.12.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/t0IX6