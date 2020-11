Calano i nuovi casi covid in Puglia: 766 contagi in più. Ventidue decessi nelle ultime 24 ore

Calano i nuovi positivi covid in Puglia: secondo il bollettino della Regione per l'8 novembre 2020, nelle ultime 24 ore vi sono stati 766 positivi su 6723 test effettuati. Tra questi si segnalano 160 nuovi casi in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 167 nella Bat, 203 in provincia di Foggia, 63 in provincia di Lecce, 106 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Ventuno i decessi registrati: 4 in provincia di Bari, 9 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 601.253 test. Ad oggi 7.677 i pazienti guariti mentre 17.187 sono i casi attualmente positivi, di cui 1003 in ospedale (3 in più di ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 25.701, così suddivisi: 10.106 nella provincia di Bari, 2.858 nella Bat, 1.843 nella provincia di Brindisi, 6.233 nella provincia di Foggia, 1.855 nella provincia di Lecce, 2.625 nella provincia di Taranto, 181attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.11.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/PFDHA