La Puglia resta 'zona arancione', la decisione del ministro Speranza: misure confermate

Nessun passaggio alla 'zona rossa': la Puglia resta arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato questa mattina la nuova ordinanza che di fatto conferma le misure già in vigore per sei Regioni, tra cui la Puglia, per la quale dunque non scatta il passaggio verso la fascia di rischio più alta.

La nuova ordinanza - sottolinea una nota del ministero - in vigore da oggi, è valida fino al 3 dicembre, "ferma restando la possibilità di nuova classificazione", come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre.

Sembra non trovare accoglimento, dunque, la richiesta formulata nei giorni scorsi dalla Regione Puglia, che aveva chiesto il passaggio alla 'zona rossa' per due province, Foggia e Bat.

(foto Ansa)