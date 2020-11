Coronavirus, Puglia a rischio zona rossa? E' tra le regioni sotto la lente

La Puglia verso la zona rossa? Se il governo non dovesse decidere per un lockdown nazionale, ipotesi circolata nei giorni scorsi, la nostra regione potrebbe comunque finire nella terza fascia di rischio, con le relative ulteriori restrizioni.

La nostra regione, infatti - come riporta oggi Repubblica e come spiega Today.it - sarebbe tra le regioni italiane 'in bilico', insieme alla Liguria e a Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto (dove sono già in arrivo ordinanze più restrittive dei governatori), che sono attualmente in zona gialla ma che alcuni parametri collocano nello scenario 4, il peggiore, quello che se dovessero aggravarsi ulteriori indicatori le farebbe slittare automaticamente nella zona rossa. C'è poi il caso Campania, che continua a tenere banco e in cui potrebbe essere in arrivo l'esercito. Intanto a livello nazionale si assisterebbe ad un primo rallentamento dell'epidemia, ma Conte sarebbe comunque determinato a proseguire sulla strada delle chiusure territoriali.

La decisione sulle nuove chiusure regionali potrebbe arrivare dopo la giornata di domani, 13 novembre - spiega Open - quando è atteso il nuovo report dell’Iss, con il relativo aggiornamento dei 21 indicatori sul rischio che permetteranno al ministro della Salute Roberto Speranza di firmare eventualmente una nuova ordinanza.

Intanto ieri Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha incluso la Puglia tra le regioni che presentano una "situazione critica" in relazione ai posti letto già occupati nelle terapie intensive da pazienti Covid.